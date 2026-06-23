जापानी स्टार्टअप ने पेश किया फुगु AI, क्यों कहा जा रहा इसे एंथ्रोपिक से बेहतर?
क्या है खबर?
जापान की AI स्टार्टअप कंपनी सकाना AI ने फुगु नाम का नया AI प्लेटफॉर्म पेश किया है। कंपनी का कहना है कि यह कुछ अहम कोडिंग टेस्ट में एंथ्रोपिक के क्लाउड फैबल 5 जैसे बड़े मॉडल्स से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। फुगु ऐसे समय में आया है, जब AI इंडस्ट्री में सिर्फ बड़े मॉडल बनाने के बजाय नए और अलग तरीके अपनाने पर जोर बढ़ रहा है। यह प्लेटफॉर्म मुश्किल कामों को सरलता से पूरा करने में सक्षम है।
काम
अलग तरीके से काम करता है फुगु
फुगु की सबसे खास बात यह है कि यह किसी एक AI मॉडल पर निर्भर नहीं रहता। इसके बजाय यह कई अलग-अलग AI मॉडल्स की क्षमताओं को एक साथ जोड़कर काम करता है। यानी किसी एक समस्या को हल करने के लिए यह जरूरत के मुताबिक अलग-अलग मॉडल्स से मदद ले सकता है। कंपनी के मुताबिक, इस वजह से फुगु जटिल कोडिंग, रिसर्च और तर्क आधारित सवालों को बेहतर ढंग से समझने और उनका समाधान निकालने में सक्षम बनता है।
नतीजे
टेस्ट में मिले बेहतर नतीजे
सकाना AI के अनुसार, फुगु अल्ट्रा ने लाइवकोडबेंच नाम के कोडिंग टेस्ट में 93.2 अंक हासिल किए, जबकि सामान्य फुगु मॉडल का स्कोर 92.9 रहा। दूसरी ओर, क्लाउड फैबल 5 का स्कोर 89.8 दर्ज किया गया। इसके अलावा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से जुड़े कठिन सवालों वाले GPQA-डायमंड टेस्ट में फुगु और फुगु अल्ट्रा दोनों ने 95.5 अंक प्राप्त किए। कंपनी का कहना है कि इससे इसकी कोडिंग और वैज्ञानिक तर्क क्षमता दोनों का पता चलता है।
उपलब्धता
दो वर्जन में उपलब्ध है नया प्लेटफॉर्म
कंपनी ने अपने बिलकुल नए फुगु AI मॉडल को दो अलग-अलग वर्जन में पेश किया है। सामान्य फुगु मॉडल को चैटिंग, कोडिंग और रोजमर्रा के AI कामों के लिए बनाया गया है। वहीं, फुगु अल्ट्रा को वैज्ञानिक रिसर्च, साइबर सुरक्षा विश्लेषण और पेटेंट जांच जैसे जटिल कामों के लिए तैयार किया गया है। टोक्यो स्थित सकाना AI की शुरुआत 2023 में गूगल और स्टेबिलिटी AI के पूर्व शोधकर्ताओं ने की थी।