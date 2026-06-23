सकाना AI ने लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म फुगु

जापानी स्टार्टअप ने पेश किया फुगु AI, क्यों कहा जा रहा इसे एंथ्रोपिक से बेहतर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:46 pm Jun 23, 202601:46 pm

क्या है खबर?

जापान की AI स्टार्टअप कंपनी सकाना AI ने फुगु नाम का नया AI प्लेटफॉर्म पेश किया है। कंपनी का कहना है कि यह कुछ अहम कोडिंग टेस्ट में एंथ्रोपिक के क्लाउड फैबल 5 जैसे बड़े मॉडल्स से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। फुगु ऐसे समय में आया है, जब AI इंडस्ट्री में सिर्फ बड़े मॉडल बनाने के बजाय नए और अलग तरीके अपनाने पर जोर बढ़ रहा है। यह प्लेटफॉर्म मुश्किल कामों को सरलता से पूरा करने में सक्षम है।