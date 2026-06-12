इंस्टाग्राम एडिट्स ऐप में आने वाले हैं बड़े बदलाव

इंस्टाग्राम एडिट्स ऐप का डेस्कटॉप वर्जन होगा लॉन्च, AI असिस्टेंट भी किया जाएगा शामिल

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:15 pm Jun 12, 202603:15 pm

क्या है खबर?

इंस्टाग्राम अपने वीडियो एडिटिंग ऐप एडिट्स में कई नए फीचर जोड़ने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने लॉस एंजिल्स में हुए एक इवेंट के दौरान बताया कि जल्द ही ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट और डेस्कटॉप वर्जन लॉन्च किया जाएगा। पिछले साल शुरू किए गए इस ऐप की मदद से यूजर 4K वीडियो रिकॉर्ड और एडिट कर सकते हैं। अब नए फीचर्स के जरिए कंपनी कंटेंट क्रिएटर्स को और बेहतर एडिटिंग और विश्लेषण की सुविधा देना चाहती है।