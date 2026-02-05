इंस्टाग्राम हुआ डाउन, दुनियाभर के हजारों यूजर्स परेशान

इंस्टाग्राम हुआ डाउन

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:32 am Feb 05, 202609:32 am

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम डाउन होने के कारण हजारों यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, आज सुबह करीब 07:00 बजे 10,000 से अधिक यूजर्स ने इस आउटेज की समस्या को लेकर रिपोर्ट किया है। यूजर्स ने बताया कि उन्हें इंस्टाग्राम खोलने में दिक्कत आ रही थी और फीड सही तरीके से लोड नहीं हो रही थी, जिससे कई लोग परेशान नजर आए।