IIT टीम का प्रयोग चंद्रयान-4 मिशन में सहायक हो सकता है

IIT की टीम ने चंद्रमा के पुराने रहस्य किए उजागर, चंद्रयान-4 मिशन में होंगे मददगार

क्या है खबर?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के भीतर मौजूद संरचना के बारे में नए सुराग खोजे हैं। यह अध्ययन लौह और टाइटेनियम से भरपूर चट्टानों के एक दुर्लभ वर्ग पर केंद्रित है, जिन्हें इल्मेनाइट-युक्त संचय (IBC) के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि इनका निर्माण लगभग 4.3-4.4 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ये निष्कर्ष आगामी चंद्रयान-4 मिशन के दौरान लाए नमूनों की जांच से कई राज खोलने में मदद करेंगे।