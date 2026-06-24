इंस्टाग्राम पोस्ट में हर फोटो पर अलग कैप्शन कैसे लिखें?

इंस्टाग्राम पोस्ट में हर फोटो पर अलग कैप्शन कैसे लिखें? जानिए आसान तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:34 am Jun 24, 202609:34 am

क्या है खबर?

इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर शुरू किया है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब कैरोसेल पोस्ट में हर फोटो और वीडियो के लिए अलग-अलग कैप्शन जोड़ा जा सकेगा। पहले पूरे पोस्ट के लिए सिर्फ एक कैप्शन लिखने का विकल्प मिलता था। कंपनी का कहना है कि इस फीचर से स्टोरी बताना, तस्वीरों को समझाना और अलग-अलग स्लाइड का संदर्भ देना पहले के मुकाबले कहीं आसान हो जाएगा।