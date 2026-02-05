व्हाट्सऐप में अवतार कैसे बनाएं? यहां जानिए आसान तरीका

व्हाट्सऐप ने यूजर्स के लिए एक नया और मजेदार फीचर शुरू किया है, जिसके तहत अब लोग ऐप के अंदर ही अपना पर्सनल अवतार बना सकते हैं। यह अवतार आपकी शक्ल से मिलता-जुलता डिजिटल कैरेक्टर होता है। इसे आप स्टिकर के रूप में चैट में इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो अपनी प्रोफाइल फोटो भी बना सकते हैं। यह सुविधा भारत सहित दुनियाभर में एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

मैन्युअल तरीका मैन्युअली अवतार बनाने का आसान तरीका अगर आप खुद से अवतार बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले व्हाट्सऐप की सेटिंग्स में जाएं और प्रोफाइल से जुड़ा विकल्प खोलें। वहां 'अवतार' का विकल्प मिलेगा, जिस पर टैप करके 'क्रिएट अवतार' विकल्प को चुनें। इसके बाद स्किन टोन, बालों का स्टाइल, चेहरे का आकार और शरीर का प्रकार चुनने के विकल्प मिलेंगे। सभी स्टेप्स पूरे करने के बाद सेव पर टैप करें। कुछ ही मिनटों में आपका अवतार पूरी तरह तैयार हो जाएगा।

फोटो से अवतार फोटो से अवतार बनाने का तरीका व्हाट्सऐप आपको सेल्फी से भी अवतार बनाने का आसान विकल्प देता है। इसके लिए सेटिंग्स में जाकर 'अवतार' विकल्प पर टैप करें और 'क्रिएट फ्रॉम सेल्फी' को चुनें। कैमरे की अनुमति देने के बाद अपनी साफ फोटो लें। ऐप आपकी फोटो के आधार पर अवतार तैयार करेगा। इसके बाद आप चाहें तो चेहरे, बाल और कपड़ों में बदलाव कर सकते हैं। सब ठीक लगे तो सेव पर टैप कर दें।

