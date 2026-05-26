AC के साथ पर्दों का सही इस्तेमाल कैसे घटा सकता है आपका बिजली बिल?

गर्मी लगातार बढ़ रही है और कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में AC चलाते समय कुछ आसान बातें बड़ा फर्क ला सकती हैं। अगर कमरे के पर्दे खुले हों या दरवाजा खुला रहे, तो ठंडी हवा जल्दी बाहर निकलती है और गर्मी अंदर आती रहती है। इससे एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं दो छोटी आदतें अपनाकर कमरा जल्दी ठंडा किया जा सकता है और बिजली भी बचाई जा सकती है।

#1 पर्दे बंद रखने से कम होगी गर्मी धूप सीधे खिड़की से कमरे में आने पर फर्श, दीवार और फर्नीचर जल्दी गर्म होने लगते हैं। इससे कमरे का तापमान बढ़ता है और एसी को लगातार चलना पड़ता है। अगर पर्दे बंद कर दिए जाएं, खासकर मोटे या ब्लैकआउट पर्दे, तो धूप काफी हद तक बाहर ही रुक जाती है। इससे कमरे में गर्मी कम आती है। एसी जल्दी ठंडक देता है और लंबे समय तक आरामदायक माहौल बना रहता है।

#2 दरवाजा बंद रखने से ठंडी हवा रहेगी अंदर AC जिस कमरे में लगा होता है, वह उसी जगह को ठंडा करने के हिसाब से काम करता है। अगर दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो बाहर की गर्म हवा अंदर आने लगती है और कमरे की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है। इससे एसी को ज्यादा देर तक चलना पड़ता है। वहीं दरवाजा बंद रखने पर ठंडी हवा कमरे में बनी रहती है। कमरा जल्दी ठंडा होता है और AC को बार-बार मेहनत नहीं करनी पड़ती।

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