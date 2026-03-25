AI टूल कैसे बदल रहे हैं वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने का तरीका?

वित्तीय संस्थाओं के सामने ऑनलाइन धोखाधड़ी एक बड़ी चुनौती बन गई है। जालसाज भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ठगी के तरीके और चालाक हो गए हैं, लेकिन यही AI अब बैंकों और कंपनियों के लिए सुरक्षा का मजबूत हथियार भी बन रहा है। AI टूल्स बड़े डाटा को तेजी से समझकर तुरंत खतरे पहचानते हैं और सही समय पर कार्रवाई करने में मदद करते हैं, जिससे सिस्टम ज्यादा सुरक्षित बन रहा है।

#1 नियम-आधारित सिस्टम से AI तक का बदलाव पहले बैंक धोखाधड़ी पकड़ने के लिए तय नियमों पर काम करते थे, जैसे असामान्य लेनदेन या जगह बदलना, लेकिन ये तरीके धीमे थे और कई बार गलत अलर्ट भी देते थे। अब AI सिस्टम लाखों डाटा पॉइंट का तुरंत विश्लेषण करते हैं। इससे नई तरह की धोखाधड़ी भी जल्दी पकड़ में आती है। इस बदलाव से मैन्युअल जांच कम हुई है और गलत अलर्ट की संख्या में भी काफी कमी देखने को मिली है।

#2 व्यवहार के आधार पर निगरानी मजबूत हुई अब सिर्फ एक ट्रांजैक्शन देखना काफी नहीं होता, बल्कि यूजर के पूरे व्यवहार को लगातार मॉनिटर किया जाता है। AI सिस्टम यूजर के पुराने पैटर्न से तुलना करके शक वाली गतिविधियों को पहचानते हैं। इससे वे धोखाधड़ी पकड़ में आती है, जो सामान्य दिखती है लेकिन अंदर से गलत होती है। अलग-अलग प्लेटफॉर्म के बीच डाटा शेयरिंग से संगठित ठगी के मामलों को भी तेजी से पकड़ा जा सकता है और नुकसान कम किया जा सकता है।

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#3 AI टूल्स ने बढ़ाई पहचान की क्षमता धोखाधड़ी पकड़ने के लिए अब कई एडवांस AI टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये टूल्स बहुत तेजी से डेटा को प्रोसेस करते हैं और कुछ ही सेकंड में फैसला दे सकते हैं। ये सिस्टम अलग-अलग स्रोतों से जानकारी लेकर सही नतीजे निकालते हैं। इससे बैंकों को संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत रोकने में मदद मिलती है। साथ ही, ये टूल्स फैसलों को समझने लायक भी बनाते हैं, जिससे भरोसा और पारदर्शिता बढ़ती है।

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