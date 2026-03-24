AI टूल्स मानसिक स्वास्थ्य थेरेपी में कैसे ला रहे हैं बदलाव?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब मानसिक स्वास्थ्य थेरेपी के तरीके को तेजी से बदल रहा है। यह तकनीक लोगों तक इलाज को आसान और सस्ता बनाने में मदद कर रही है। पहले जहां लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब AI टूल्स तुरंत सहायता दे रहे हैं। ये टूल्स लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से सलाह देते हैं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं।

#1 CBT जैसी थेरेपी अब आसानी से उपलब्ध AI टूल्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT जैसी तकनीकों को ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इनमें मूड ट्रैकिंग, अभ्यास और गाइडेड सेशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। लोग अपनी सुविधा के अनुसार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह काफी मददगार साबित हो रहा है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं होते और इलाज लेना पहले बहुत मुश्किल होता था।

#2 इंसानी थेरेपिस्ट के साथ मिलकर काम कई AI टूल्स इंसानी थेरेपिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे इलाज और बेहतर हो जाता है। AI सामान्य काम जैसे डाटा इकट्ठा करना और शुरुआती जांच संभालता है, जबकि डॉक्टर गंभीर मामलों पर ध्यान देते हैं। इससे इलाज की प्रक्रिया तेज होती है और मरीज को सही समय पर सही मदद मिलती है। यह तरीका इलाज को ज्यादा संतुलित और प्रभावी बनाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।

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#3 AI साथियों के जरिए भावनात्मक सहारा AI आधारित चैटबॉट और वर्चुअल साथी लोगों को भावनात्मक सहारा देने का काम भी कर रहे हैं। ये 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और यूजर्स की बात सुनते हैं। इससे लोग अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। ये टूल्स यूजर्स के व्यवहार को समझकर उन्हें सही सलाह देते हैं, जिससे वे अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं।

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