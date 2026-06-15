व्हाट्सऐप वेब पर मिलेगी ग्रुप कॉलिंग की सुविधा

व्हाट्सऐप वेब पर मिलेगी ग्रुप कॉलिंग की सुविधा, 32 लोग एक साथ कर सकेंगे बात

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:54 pm Jun 15, 202607:54 pm

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स पेश करती रहती है। अब कंपनी अपने वेब यूजर्स के लिए ग्रुप वॉइस और वीडियो कॉल फीचर पेश कर रही है। इस फीचर की टेस्टिंग फिलहाल कुछ बीटा यूजर्स के साथ की जा रही है। इसके आने के बाद यूजर्स सीधे ब्राउजर से कई लोगों के साथ कॉल कर सकेंगे। इससे व्हाट्सऐप वेब पहले से ज्यादा उपयोगी और सुविधाजनक बनने वाला है।