नेटफ्लिक्स पेमेंट स्कैम को लेकर सरकार की चेतावनी, क्या है यह और इससे कैसे रहें सुरक्षित?

साइबर ठग आजकल लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं। भारत सरकार ने हाल ही में लोगों को एक नए तरह की ठगी को लेकर चेतावनी दी है और सतर्क रहने की सलाह दी है। यह मामला नेटफ्लिक्स पेमेंट से जुड़े नकली मैसेज का है, जिसमें ठग लोगों को धोखा देकर उनकी निजी और बैंकिंग जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे पैसे भी निकाल रहे हैं।

ठगी कैसे काम करता है यह नया स्कैम? इस तरह की ठगी आमतौर पर एक मैसेज से शुरू होती है, जिसमें लिखा होता है कि आपका नेटफ्लिक्स पेमेंट फेल हो गया है या अकाउंट बंद होने वाला है। इसमें एक लिंक दिया जाता है, जिस पर क्लिक करने के लिए दबाव बनाया जाता है। लोग जैसे ही लिंक खोलते हैं, वे नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जहां उनसे कार्ड डिटेल, पासवर्ड या OTP मांगा जाता है और उनकी जानकारी चोरी कर ली जाती है।

तरीका ठग कैसे लोगों को फंसाते हैं? साइबर ठग ऐसे मैसेज में डर और जल्दी का माहौल बनाते हैं, ताकि लोग बिना सोचे तुरंत कार्रवाई करें। कई बार मैसेज बिल्कुल असली जैसा दिखता है, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसमें सामान्य संबोधन, गलत लिंक या डिजाइन में छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन जल्दी में लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं, जिससे उनका पैसा और डेटा दोनों खतरे में पड़ जाते हैं।

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