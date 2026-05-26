गूगल के AI स्टूडियो से पहले सप्ताह में बनाई 2.5 लाख से अधिक एंड्रॉयड ऐप

फायदा

कोडिंग को बना दिया आसान

किलपैट्रिक ने अपनी पोस्ट में लिखा, "संभवतः इनमें से 99 फीसदी से अधिक लोगों ने पहले कभी एंड्रॉयड ऐप नहीं बनाया होगा, लेकिन अब हर कोई बना सकता है, कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।" यह टूल सॉफ्टवेयर विकास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कोडिंग ज्ञान को सरल बनाता प्रतीत होता है। जटिल कोड की पंक्तियों को मैनुअल लिखने के बजाय यूजर जेमिनी द्वारा संचालित संकेतों और AI असिस्टेंट से काम करने वाले एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं।