गूगल पे में आया पॉकेट मनी फीचर, क्या है यह और कैसे करता है काम?

गूगल पे ने UPI सर्कल के तहत पॉकेट मनी नाम का नया फीचर लॉन्च किया है। इसके जरिए अब यूजर्स अपने परिवार या दूसरे लोगों के लिए पेमेंट कर सकते हैं, बिना उनका अलग बैंक अकाउंट जोड़े। यह फीचर बच्चों, बुजुर्गों और कर्मचारियों के लिए खास तौर पर बनाया गया है। इसमें प्राइमरी यूजर अपने अकाउंट से लिमिट तय करके दूसरे लोगों को खर्च करने की अनुमति दे सकता है, जिससे डिजिटल पेमेंट आसान और सुरक्षित बनता है।

फीचर कैसे काम करता है यह नया फीचर? इस फीचर में एक प्राइमरी यूजर होता है, जिसका बैंक अकाउंट लिंक रहता है और वह सेकेंडरी यूजर्स जोड़ सकता है। सेकेंडरी यूजर उसी अकाउंट से पेमेंट कर सकता है। गूगल पे एक अकाउंट में अधिकतम पांच सेकेंडरी यूजर्स जोड़ने की सुविधा देता है। इसमें पैसे अलग से ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सेकेंडरी यूजर सीधे पेमेंट करता है, जो तय लिमिट या अप्रूवल के आधार पर पूरा होता है।

पेमेंट कंट्रोल दो तरीके से कर सकते हैं पेमेंट कंट्रोल इस फीचर में दो तरह के विकल्प मिलते हैं। पहले फुल डेलीगेशन मोड में प्राइमरी यूजर 15,000 रुपये तक की मासिक लिमिट सेट कर सकता है और सेकेंडरी यूजर बिना अनुमति के पेमेंट कर सकता है। दूसरे पार्शियल मोड में हर पेमेंट के लिए अप्रूवल जरूरी होता है। इसमें सेकेंडरी यूजर रिक्वेस्ट भेजता है और प्राइमरी यूजर उसे मंजूरी देता है। इससे खर्च पर पूरा नियंत्रण रखा जा सकता है और सुरक्षा भी बनी रहती है।

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