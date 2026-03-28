गूगल बिजली प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल डील करने की तैयारी कर रही है

एंथ्रोपिक के डाटा सेंटर के लिए वित्तीय समझौते के करीब गूगल

क्या है खबर?

गूगल टेक्सास में एंथ्रोपिक को लीज पर दिए गए डाटा सेंटर को बिजली मुहैया कराने के लिए अरबों डॉलर के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है। रिपोर्ट के अनुसार, दिग्गज टेक कंपनी आने वाले सप्ताहों में इस परियोजना के लिए अपना समर्थन पक्का कर सकती है, जिसमें साइट के संचालक नेक्सस डाटा सेंटर्स को निर्माण लोन उपलब्ध कराना भी शामिल हो सकता है। 2,800 एकड़ में फैला यह डाटा सेंटर गूगल और एंथ्रोपिक की साझेदारी का हिस्सा है।