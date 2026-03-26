गूगल ने नया AI म्यूजिक टूल 'लिरिया 3 प्रो' किया पेश, क्या है इसकी खासियत? 

टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) म्यूजिक जेनरेशन मॉडल का नया वर्जन 'लिरिया 3 प्रो' पेश किया है। यह पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर और उन्नत बनाया गया है। इस टूल की मदद से यूजर्स अब लंबे और ज्यादा व्यवस्थित म्यूजिक ट्रैक बना सकेंगे। कंपनी का कहना है कि यह नया मॉडल खास तौर पर क्रिएटर्स और डिजिटल कंटेंट बनाने वालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

खासियत लंबे और बेहतर म्यूजिक ट्रैक बनाने की सुविधा लिरिया 3 प्रो को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह तीन मिनट तक के म्यूजिक ट्रैक आसानी से बना सके। इसमें यूजर शुरुआत, अंतरा, मुखड़ा और ब्रिज जैसे हिस्सों को खुद तय कर सकते हैं। इससे म्यूजिक ज्यादा प्रोफेशनल और पूरा लगता है। यह टूल अलग-अलग शैली और बदलाव के साथ प्रयोग करने की सुविधा देता है, जिससे वीडियो, पॉडकास्ट और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए मनचाहा संगीत बनाना आसान हो जाता है।

सपोर्ट कई गूगल प्लेटफॉर्म पर मिलेगा सपोर्ट यह नया AI टूल गूगल के कई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है। बिजनेस यूजर्स के लिए यह वर्टेक्स AI में दिया गया है, जबकि डेवलपर्स इसे गूगल AI स्टूडियो और जेमिनी API के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, यह गूगल विड्स और जेमिनी ऐप में भी जोड़ा जा रहा है। खासकर पेड यूजर्स को लंबे संगीत जेनरेशन फीचर्स का फायदा मिलेगा, जिससे कंटेंट बनाना और आसान हो जाएगा।

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