गूगल ने नया वॉयस AI मॉडल जेमिनी 3.1 फ्लैश लाइव किया पेश, जानिए इसकी खासियत

टेक कंपनी गूगल ने अपने नए ऑडियो आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेमिनी 3.1 फ्लैश लाइव को पेश किया है। यह मॉडल खास तौर पर रियल टाइम वॉयस बातचीत को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। कंपनी के अनुसार, इसमें स्पीड, सटीकता और बातचीत के फ्लो को पहले से बेहतर किया गया है। यह डेवलपर्स, कंपनियों और आम यूजर्स के लिए उपयोगी होगा, जिससे वॉयस इंटरैक्शन का अनुभव और आसान तथा तेज हो सकेगा।

खासियत तेज जवाब और बेहतर समझ इसकी खासियत जेमिनी 3.1 फ्लैश लाइव में लेटेंसी कम की गई है, जिससे यूजर्स को तुरंत जवाब मिलते हैं। यह मॉडल बातचीत को प्राकृतिक तरीके से समझता है और आगे-पीछे के सवालों को आसानी से संभाल सकता है। इसमें टोन और आवाज के उतार-चढ़ाव को समझने की क्षमता भी है, जिससे यह यूजर के इरादे और भावनाओं को पहचानकर उसी हिसाब से जवाब देता है, जिससे बातचीत ज्यादा सहज और प्रभावी बनती है।

अन्य खासियत लंबी बातचीत और जटिल काम में मददगार यह मॉडल लंबी बातचीत का संदर्भ बनाए रख सकता है, जिससे यूजर बिना रुके अपनी बात जारी रख सकते हैं। डेवलपर्स के लिए यह वॉयस ऐप्स में जटिल निर्देशों को समझने और कई स्टेप वाले काम पूरे करने में मदद करता है। कंपनी का कहना है कि यह ऑडियो माहौल में भी बेहतर काम करता है और बैकग्राउंड शोर के बीच भी सही प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, जिससे इसका उपयोग वास्तविक जीवन स्थितियों में आसान बनता है।

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