गूगल क्रोम बना AI ब्राउजर, कंपनी ने जोड़े जेमिनी एजेंट्स

टेक कंपनी गूगल अपने ब्राउजर क्रोम में जेमिनी AI से जुड़े नए फीचर्स बढ़ा रही है। इसका मकसद क्रोम को सिर्फ वेबसाइट खोलने वाला टूल नहीं, बल्कि एक स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट बनाना है। नए अपडेट के साथ क्रोम यूजर को ज्यादा पर्सनल अनुभव देगा और कई काम खुद करने में मदद करेगा। गूगल का यह कदम साफ दिखाता है कि वह भविष्य के ब्राउजर को AI के आसपास बनाना चाहता है।

ऑटो ब्राउज ऑटो ब्राउज से एक क्लिक में कई काम गूगल क्रोम में जोड़ा गया सबसे खास फीचर ऑटो ब्राउज है। यह एक AI एजेंट की तरह काम करता है, जिसमें यूजर एक बार निर्देश देता है और क्रोम कई वेबसाइटों पर जाकर काम पूरा करता है। जैसे होटल की तुलना करना, फ्लाइट देखना या प्रॉपर्टी लिस्ट में से सही विकल्प छांटना। यह फीचर अभी अमेरिका में कुछ सब्सक्रिप्शन यूजर्स के लिए शुरू होगा। इससे ऑनलाइन काम करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।

इंटरफेस जेमिनी से पर्सनल अनुभव और नया इंटरफेस गूगल क्रोम में 'पर्सनल इंटेलिजेंस' फीचर को भी मजबूत कर रहा है। इससे जेमिनी AI, यूजर की पिछली बातचीत और पसंद को याद रखेगा और उसी आधार पर बेहतर सुझाव देगा। क्रोम के नए इंटरफेस में दाईं ओर एक पैनल होगा, जहां जेमिनी चैटबॉट हर समय मौजूद रहेगा और तुरंत मदद करेगा। यूजर वेबसाइट देखते हुए उससे सवाल पूछ सकेंगे, जिससे ब्राउजिंग ज्यादा समझदार, तेज और यूजर की जरूरतों के हिसाब से हो जाएगी और काम करना आसान बनेगा।

