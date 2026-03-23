शाकाहारी व्यंजनों के लिए AI से लें नए-नए आइडिया, ये टूल हैं उपयोगी
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल शाकाहारी लोगों के लिए नए-नए और स्वादिष्ट पकवान ढूंढने और बनाने का तरीका पूरी तरह बदल रहे हैं। AI को रसोई में मौजूद चीजों के बारे में बताकर यूजर पसंदीदा रेसिपी पा सकते हैं। इससे उन्हें नए आइडिया मिलते हैं और खाना बनाना भी आसान हो जाता है। टूल पारंपरिक पकवानों से लेकर नए और फ्यूजन व्यंजनों सब कुछ बताते हैं। आइये जानते हैं ऐसे टूल, जो शाकाहारी खाना बनाना दिलचस्प और आसान बनाते हैं।
#1
माय शेफ AI: पसंदीदा रेसिपी जानें
माय शेफ AI इस काम को एक कदम और आगे ले जाता है, जहां आप वर्चुअल शेफ से बात कर सकते हैं। शाकाहारी रेसिपी के लिए शेफ ग्रीनलीफ से या वीगन विकल्प के लिए शेफ हरबेला से बात कर सकते हैं। ऐसे में आपको दाल या मेक्सिकन बीन टैको जैसे पौष्टिक व्यंजन मिल सकते हैं। यह दुनियाभर के अलग-अलग स्वाद का पता लगाते हुए भी पोषण को संतुलित बनाए रखने के लिए सामग्री बदलने के सुझाव भी देता है।
#2
रिपप्लेट: बहुमुखी रेसिपी जेनरेटर
रिपप्लेट सबसे अच्छा और फ्री AI रेसिपी जेनरेटर है, जो शाकाहारी खाने की आपकी हर इच्छा को पूरा करता है। बस आपको अपनी इच्छा बतानी होगी कि आप क्या खाना चाहते हैं। चाहे वह फटाफट बनने वाली स्टिर-फ्राई हो या फ्यूजन पास्ता आपको तुरंत ही पूरी जानकारी, बनाने का तरीका और पोषण संबंधी जानकारी के साथ रेसिपी मिल जाएगी। यह प्लेटफॉर्म आपको अपनी पसंदीदा रेसिपी को भविष्य के खाने के लिए सेव करने की सुविधा भी देता है।
#3
डिशजेन: सामग्री की कम होगी बर्बादी
डिशजेन एक चैट-आधारित इंटरफेस देता है, जो सामग्री की लिस्ट को अनोखी शाकाहारी रेसिपी में बदल देता है, जिससे खाने की बर्बादी कम होती है। इसकी प्रीमियम सुविधाओं में तुरंत रेसिपी में बदलाव करना और AI से बनी तस्वीरें शामिल हैं, लेकिन इसका फ्री वर्जन भी खाने की प्लानिंग और पसंद के हिसाब से बदलाव करने का काम करता है। ऐसे में यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है जो रसोई में नया आजमाना चाहते हैं।
#4
बाबा सेलो: पसंदीदा रेसिपी का संग्रह
बाबा सेलो के साथ आपको शाकाहारी व्यंजनों को खोजने का एक बहुत ही दिलचस्प संवादात्मक तरीका मिलेगा, जिसमें AI से बनी खाने की तस्वीरें और अपनी पसंदीदा डिश को सेव का विकल्प भी होता है। यह टूल अपनी पसंद के शाकाहारी व्यंजनों का संग्रह बनाने के लिए एकदम सही है। आप अलग-अलग तरह के पकवानों को देख सकते हैं, अनोखी डिश बना सकते हैं, जिससे यह उनके लिए एक बेहतरीन है, जो खाना बनाने में वैरायटी लाना चाहते हैं।