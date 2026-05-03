स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट से गैलेक्सआई का ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया गया है

गैलेक्सआई ने लॉन्च किया दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

क्या है खबर?

बेंगलुरु की स्टार्टअप गैलेक्सआई ने स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट से अपना दृष्टि उपग्रह लॉन्च किया है। दृष्टि को दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह कहा जा रहा है। इसके इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और सिंथेटिक-एपर्चर रडार सेंसर की बदौलत यह दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। यह तकनीक आपदा राहत और बुनियादी ढांचा नियोजन जैसे कार्यों में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि जरूरत के समय विश्वसनीय तस्वीरें उपलब्ध कराई जा सकें।