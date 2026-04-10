गगनयान मिशन की तैयारी तेज, ISRO ने सफलतापूर्वक पूरा किया अहम एयर ड्रॉप टेस्ट

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO ) ने गगनयान मिशन से जुड़ा दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-02) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि की जानकारी एक्स पर एक पोस्ट में दी है। यह टेस्ट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में किया गया। इस सफलता को गगनयान मिशन की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन को मजबूती मिलेगी।

बधाई मंत्री ने दी बधाई, बताया अहम पड़ाव केंद्रीय मंत्री ने इस सफलता पर ISRO की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि गगनयान मिशन की तैयारी में एक बड़ा मील का पत्थर है। इस टेस्ट के सफल होने से मिशन की सुरक्षा और तकनीकी तैयारियों को और मजबूती मिली है। भारत सरकार इस मिशन को लेकर पूरी तरह गंभीर है और लगातार इसकी प्रगति पर नजर रखी जा रही है ताकि तय समय पर इसे पूरा किया जा सके।

मिशन क्या है गगनयान मिशन? गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता को दिखाना और देश को अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जाना है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजकर सुरक्षित वापस लाने की योजना है। यह मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा, जिन्होंने मानव अंतरिक्ष यात्रा को सफल बनाया है।

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तैयारी आगे की तैयारी और अन्य महत्वपूर्ण पहलू इस टेस्ट के बाद अब ISRO अगले चरणों की तैयारी में जुट गया है। गगनयान मिशन के लिए कई और सुरक्षा परीक्षण और तकनीकी जांच की जाएंगी। इन सभी चरणों का मकसद अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार और वैज्ञानिकों की टीम मिलकर इस मिशन को समय पर पूरा करने के लिए काम कर रही है, ताकि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन पूरी तरह सफल हो सके और देश का गौरव बढ़े।

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