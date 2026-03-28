यूरोपीय संघ ने डाटा चोरी के दावों के बाद साइबर हमला होने की पुष्टि की है

यूरोपीय संघ ने की साइबर हमले की पुष्टि, हुआ था डाटा चोरी

क्या है खबर?

यूरोपीय संघ (EU) की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था ने साइबर हमले की पुष्टि की है, जिसके चलते कथित तौर पर हैकर्स ने उसके क्लाउड स्टोरेज से भारी मात्रा में डाटा चोरी किया है। EU की प्रवक्ता निका ब्लाजेविक ने बताया कि आयोग ने एक साइबर हमले का पता लगाया है, जिसने हमारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के एक हिस्से को प्रभावित किया है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस प्रकार का डाटा चुराया गया था।