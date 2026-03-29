एलन मस्क के आखिरी सह-संस्थापक ने भी xAI छोड़ी: रिपोर्ट

भूमिका

किस भूमिका में थे रॉस नॉर्डीन?

बिजनेस इनसाइडर के अनुसार, कंपनी छोड़ने वाले अंतिम सह-संस्थापक रॉस नॉर्डीन को मस्क का दाहिना हाथ बताया जाता था। नोर्डीन टेस्ला से xAI में आए थे और 2022 में मस्क की ओर से ट्विटर के अधिग्रहण के बाद वहां बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बनाने में शामिल थे। इन कर्मचारियों का जाना किसी आम स्टार्टअप में होने वाली छंटनी नहीं है। 2023 में मस्क द्वारा गठित शोधकर्ताओं की टीम AI के क्षेत्र में सबसे निपुण लोगों में से थी।