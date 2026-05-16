एलन मस्क ने इंस्टाग्राम को लेकर टिप्पणी की है

एलन मस्क ने इंस्टाग्राम को बताया लड़कियों का प्लेटफॉर्म

क्या है खबर?

एलन मस्क की सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म इंस्टाग्राम के खिलाफ टिप्पणी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने मेटा के इस प्लेटफाॅर्म को लड़कियों के लिए बताया है। उन्हाेंने एक वायरल थ्रेड के जवाब में यह टिप्पणी की है, जिसमें चर्चा हो रही थी कि लोगों की सोशल मीडिया की आदतें जीवन के विभिन्न चरणों को कैसे दर्शा सकती हैं। पोस्ट में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट के व्यवहार को लेकर मजाक उड़ाया था।