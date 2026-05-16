एलन मस्क ने इंस्टाग्राम को बताया लड़कियों का प्लेटफॉर्म

एलन मस्क ने इंस्टाग्राम को बताया लड़कियों का प्लेटफॉर्म
क्या है खबर?
एलन मस्क की सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म इंस्टाग्राम के खिलाफ टिप्पणी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने मेटा के इस प्लेटफाॅर्म को लड़कियों के लिए बताया है। उन्हाेंने एक वायरल थ्रेड के जवाब में यह टिप्पणी की है, जिसमें चर्चा हो रही थी कि लोगों की सोशल मीडिया की आदतें जीवन के विभिन्न चरणों को कैसे दर्शा सकती हैं। पोस्ट में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट के व्यवहार को लेकर मजाक उड़ाया था।
पोस्ट
पोस्ट में मस्क ने क्या लिखा?
सोशल मीडिया पर लोगों के व्यवहार को लेकर सामने आए पोस्ट पर मस्क ने लिखा, "इंस्टाग्राम लड़कियों के लिए है।" इसका सीधा-सा जवाब है कि मस्क ऐसा कर सकते हैं और अक्सर करते हैं। उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स को भड़काना पसंद है और संभव है कि उनकी हालिया टिप्पणियां इसी का एक उदाहरण हों। इस टिप्पणी के जरिए मस्क ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, जिनके लिंग को लेकर स्त्री-विरोधी विचार प्रतीत होते हैं।
मंशा
क्या है इस टिप्पणी के पीछे मंशा?
हास्य और विवादास्पद राय के पीछे मस्क की मंशा प्रतिद्वंद्वी प्लेटफॉर्म्स पर कटाक्ष करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का प्रचार करना है। यह पहली बार नहीं है, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया है। कुछ सप्ताह पहले निशाना साधते हुए लिखा था, "व्हाट्सऐप पर भरोसा नहीं किया जा सकता।" उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यूजर्स को अधिक सुरक्षित ऑडियो और वीडियो कॉल के लिए एक्स का उपयोग करना चाहिए।