पॉडकास्ट एडिटिंग हो जाएगी बहुत आसान, इस AI टूल काे आजमा कर देखें 

डिस्क्रिप्ट ने पॉडकास्टिंग करने के तरीके को बिल्कुल नया बना दिया है। यह एडिटिंग के लिए टेक्स्ट के आधार पर काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाला टूल आपको एक ही जगह पर रिकॉर्ड करने, प्रतिलिपि लिखने, एडिट करने, छोटे क्लिप्स बनाने और पॉडकास्ट पब्लिश करने की सुविधा देता है। आइये जानते हैं कैसे यह टूल नए या पेशेवर लोगों के लिए पॉडकास्ट को आसान और सुविधाजनक बनाने में उपयोगी होता है।

#1 टेक्स्ट-आधारित एडिटिंग हुई आसान डिस्क्रिप्ट ऑडियो और वीडियो एडिटिंग को एक आसान टेक्स्ट-आधारित काम जैसा बना देता है। आपको बस अपने पॉडकास्ट का ऑडियो या वीडियो अपलोड करना है और AI उसकी सटीक ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर देगा। अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए यह अक्सर 90 फीसदी से ज्यादा सही होती है। इसके बाद, आप ट्रांसक्रिप्ट में से शब्द हटाकर या हिस्सों को आगे-पीछे करके एडिटिंग कर सकते हैं। यह बदलाव तुरंत आपके ऑडियो या वीडियो पर भी दिखेंगे।

#2 AI की एडवांस खूबियां इसका स्टूडियो साउंड फीचर एक क्लिक में बैकग्राउंड की आवाज हटाकर और आवाज के लेवल को सही करके ऑडियो की गुणवत्ता बेहतर बनाता है। अंडर लॉर्ड को-एडिटर की मदद से फिलर वर्ड्स हटाना (अह, उम्म), खाली जगह काटना जैसे काम अपने आप हो जाते हैं। आखिर में ओवरडब नाम का फीचर आपकी आवाज को कॉपी करके (वॉइस क्लोनिंग) किसी भी गलती को आपकी ही आवाज में ठीक कर देता है। इससे आपको दोबारा रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती।

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#3 वीडियो पॉडकास्ट के लिए और भी टूल वीडियो पॉडकास्ट के लिए डिस्क्रिप्ट कई तरह के टूल देता है। इनमें अपने आप आंखों का कॉन्टैक्ट ठीक करना और वॉयस-ओवर के लिए टेक्स्ट को आवाज में बदलना शामिल है। यह AI से बनने वाले कैप्शन या सबटाइटल भी देता है, ताकि पॉडकास्ट सभी सुनने वालों के लिए आसानी से समझा जा सके। आप सीधे ऐप में स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर बजस्प्राउट या दूसरे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करने से पहले उसमें म्यूजिक या इफेक्ट्स जोड़ सकते हैं।

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