क्रिस्टीना कोच इतिहास रचने को तैयार, बनेंगी चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला
क्या है खबर?
क्रिस्टीना कोच निम्नतम पृथ्वी कक्षा (LEO) से आगे जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर इतिहास रचने को तैयार हैं। वह नासा के आर्टेमिस-2 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं, जो 1 अप्रैल से पहले चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए रवाना होगा। इस मिशन में नासा के कमांडर रीड वाइजमैन और पायलट विक्टर ग्लोवर के साथ-साथ कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन विशेषज्ञ जेरेमी हैनसेन भी शामिल होंगे।
बयान
सौभाग्य के साथ बताई जिम्मेदारी
साक्षात्कार में कोच ने आर्टेमिस-2 दल का हिस्सा होने पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, "आर्टेमिस-2 का हिस्सा होना एक अविश्वसनीय सौभाग्य और जिम्मेदारी दोनों है। दल के रूप में मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी एकजुट हो गए।" नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपने करियर के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 300 से अधिक दिन बिताए हैं और जेसिका मीर के साथ पहली बार पूरी तरह से महिलाओं द्वारा की गई स्पेसवाक की थी।
आर्टेमिस-2
क्या है आर्टेमिस-2 मिशन?
आर्टेमिस-2 मिशन चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के नासा के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह ओरियन अंतरिक्ष यान की पहली मानवयुक्त उड़ान होगी, जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर 10 दिनों की यात्रा पर ले जाएगी और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाएगी। इस मिशन को 2028 और उसके बाद आर्टेमिस-4 के लिए नियोजित भविष्य के चंद्र लैंडिंग का अग्रदूत माना जा रहा है।