क्रिस्टीना कोच इतिहास रचने को तैयार, बनेंगी चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला

बयान

सौभाग्य के साथ बताई जिम्मेदारी

साक्षात्कार में कोच ने आर्टेमिस-2 दल का हिस्सा होने पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, "आर्टेमिस-2 का हिस्सा होना एक अविश्वसनीय सौभाग्य और जिम्मेदारी दोनों है। दल के रूप में मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी एकजुट हो गए।" नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपने करियर के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 300 से अधिक दिन बिताए हैं और जेसिका मीर के साथ पहली बार पूरी तरह से महिलाओं द्वारा की गई स्पेसवाक की थी।