चीन ने बनाया दुनिया का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर

चीन ने जीता दुनिया के सबसे तेज सुपरकंप्यूटर का ताज, अमेरिका को छोड़ा पीछे

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:43 am Jun 24, 202608:43 am

क्या है खबर?

चीन ने वर्ष 2017 के बाद पहली बार दुनिया के सबसे तेज सुपरकंप्यूटर का खिताब अपने नाम कर लिया है। चीन के राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटर केंद्र की नई मशीन लाइनशाइन ने 2.198 एक्साफ्लॉप्स का प्रदर्शन किया है। इसने अमेरिका की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के एल कैपिटन सुपरकंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया, जिसकी क्षमता 1.809 एक्साफ्लॉप्स है। टॉप500 के अनुसार, लाइनशाइन दो एक्साफ्लॉप्स से अधिक लगातार प्रदर्शन करने वाला दुनिया का पहला केवल CPU आधारित सुपरकंप्यूटर बन गया है।