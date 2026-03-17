ग्रोक पर बच्चों की अश्लील इमेज बनाने का आरोप लगाया जा रहा है

एलन मस्क की xAI के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुकदमा दायर, जानिए क्या लगा आरोप

क्या है खबर?

एलन मस्क की कंपनी xAI अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को लेकर फिर विवादों में घिर गई। 3 गुमनाम वादियों ने कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में इसके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। इसमें तर्क दिया कि xAI को अपने AI मॉडल को नाबालिगों की आपत्तिजनक यौन तस्वीरें बनाने की अनुमति देने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस मुकदमे में वे सभी लोग शामिल हैं, जिनकी नाबालिग अवस्था की तस्वीरों को ग्रोक द्वारा अश्लील कंटेंट में बदला गया था।