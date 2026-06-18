ChatGPT में आया नया टास्क शेड्यूल फीचर

ChatGPT में आया नया टास्क शेड्यूल फीचर, जानिए कैसे करता है काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:23 am Jun 18, 202609:23 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI यूजर्स का काम बेहतर बनाने के लिए ChatGPT में लगातार नए फीचर्स जोड़ रही है। अब कंपनी ने टास्क शेड्यूल नाम का एक नया फीचर पेश किया है। इसकी मदद से यूजर्स भविष्य के लिए अलग-अलग काम तय कर सकेंगे और उन्हें एक ही जगह पर मैनेज भी कर पाएंगे। यह फीचर टास्क को ज्यादा तेज, आसान और भरोसेमंद तरीके से पूरा करने में मदद करेगा और रोजमर्रा के कई कामों को व्यवस्थित बनाएगा।