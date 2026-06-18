ChatGPT में आया नया टास्क शेड्यूल फीचर, जानिए कैसे करता है काम
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI यूजर्स का काम बेहतर बनाने के लिए ChatGPT में लगातार नए फीचर्स जोड़ रही है। अब कंपनी ने टास्क शेड्यूल नाम का एक नया फीचर पेश किया है। इसकी मदद से यूजर्स भविष्य के लिए अलग-अलग काम तय कर सकेंगे और उन्हें एक ही जगह पर मैनेज भी कर पाएंगे। यह फीचर टास्क को ज्यादा तेज, आसान और भरोसेमंद तरीके से पूरा करने में मदद करेगा और रोजमर्रा के कई कामों को व्यवस्थित बनाएगा।
काम
नए पेज पर दिखेंगे सभी तय किए गए काम
नए अपडेट के बाद ChatGPT के साइडबार में एक शेड्यूल्ड पेज दिखाई देगा। यहां यूजर्स अपने सभी एक्टिव टास्क देख सकेंगे और यह भी पता चल जाएगा कि कौन-सा काम कब पूरा होना है। इसी पेज से यूजर्स किसी भी टास्क को रोकने, उसमें बदलाव करने या उसे पूरी तरह हटाने का विकल्प भी पाएंगे। इससे अलग-अलग कामों को ट्रैक करना आसान होगा और सभी जरूरी गतिविधियों को एक ही जगह से नियंत्रित किया जा सकेगा।
निर्देश
खास समय या बड़े समय अंतराल के लिए दे सकेंगे निर्देश
OpenAI ने ChatGPT की शेड्यूल्ड प्रॉम्प्ट को संभालने की क्षमता को भी मजबूत बनाया है। अब यूजर्स चैटबॉट को किसी खास समय पर कोई काम करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा, सुबह, दोपहर या शाम जैसे बड़े समय अंतराल के लिए भी निर्देश दिए जा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, ChatGPT में मॉनिटरिंग टास्क भी सेट किए जा सकते हैं, जिससे यह यूजर की ओर से वेब और कनेक्टेड ऐप्स पर जानकारी खोजने का काम भी कर सकेगा।
उपलब्धता
फिलहाल इन यूजर्स को मिल रहा है नया फीचर
OpenAI यह नया शेड्यूल्ड टास्क अनुभव वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर गो, प्लस, प्रो, बिजनेस और एंटरप्राइज यूजर्स के लिए जारी कर रही है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि फ्री यूजर्स को यह सुविधा कब मिलेगी। कंपनी ने यह भी बताया है कि वह अपने पर्सनलाइज्ड डेली समरी फीचर पल्स को बंद कर रही है। प्रो यूजर्स अगले 14 दिनों तक इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसके बाद उन्हें नए शेड्यूलिंग हब का इस्तेमाल करना होगा।