टीवी रेटिंग नीति में बदलाव किया गया है

टीवी रेटिंग नीति में किया गया बदलाव, दर्शकों की संख्या में आएगी पारदर्शिता

क्या है खबर?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने शनिवार को टेलीविजन दर्शकों की संख्या मापने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। नई नीति के तहत रेटिंग एजेंसियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, जिसमें नियमित ऑडिट और बेहतर डाटा सुरक्षा शामिल है। इस नीति में टीवी रेटिंग एजेंसियों के पंजीकरण, संचालन और निगरानी के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, इस ढांचे का उद्देश्य दर्शकों की संख्या मापने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, स्वतंत्र और जवाबदेह बनाना है।