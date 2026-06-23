GTA VI के नाम पर बढ़ा ऑनलाइन ठगी का खतरा

GTA VI के फर्जी बीटा ऑफर से रहें सतर्क, एक क्लिक से हो सकता है नुकसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:15 pm Jun 23, 202602:15 pm

क्या है खबर?

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI (GTA VI) का इंतजार दुनियाभर के गेमर्स कर रहे हैं। इसी उत्साह का फायदा उठाकर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नकली ईमेल, मैसेज और वेबसाइट के जरिए लोगों को GTA VI का बीटा एक्सेस देने का झांसा दिया जा रहा है। इन फर्जी ऑफर के जरिए ठग लोगों की निजी जानकारी, गेमिंग अकाउंट और बैंकिंग डिटेल्स चुराने की कोशिश कर रहे हैं।