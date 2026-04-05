आर्टेमिस II मिशन के शौचालय में खराबी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए परेशानी पैदा कर रही है

आर्टेमिस II मिशन के शौचालय में बार-बार आ रही खराबी, अंतरिक्ष यात्री को आ रही दुर्गंध

क्या है खबर?

नासा के आर्टेमिस II मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की अपनी यात्रा का दो तिहाई हिस्सा पार कर लिया है और एक ऐतिहासिक चंद्र परिक्रमा की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान ओरियन कैप्सूल के अंदर शौचालय की बार-बार होने वाली खराबी चुनौतियां पेश कर रही है। 3 अमेरिकी और एक कनाडाई सहित 4 सदस्यीय दल के सोमवार को चंद्रमा पर पहुंचने की उम्मीद है, और इस मिशन के दौरान वे चंद्रमा के सुदूर भाग की तस्वीरें लेंगे।