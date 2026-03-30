1 अप्रैल को 50 साल की हो जाएगी ऐपल, कई जगहों पर आयोजित हुए जश्न

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल 1 अप्रैल, 2026 को अपने 50 साल पूरे करने जा रही है और यह कंपनी के इतिहास का एक बड़ा और अहम पड़ाव माना जा रहा है। इस खास मौके से पहले कंपनी के CEO टिम कुक सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर रहे हैं। इन पोस्ट में उन्होंने यूजर्स, क्रिएटर्स और समुदाय को दिल से धन्यवाद दिया है। #Apple50 के जरिए दुनियाभर में हो रहे कार्यक्रमों को लगातार दिखाया जा रहा है।

न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क और पेरिस में शुरुआत न्यूयॉर्क में ऐपल ग्रैंड सेंट्रल पर जश्न की शुरुआत हुई, जहां खास कार्यक्रम आयोजित किया गया और माहौल बेहद उत्साह से भरा हुआ दिखाई दिया। इस कार्यक्रम में मशहूर गायिका एलिसिया कीस भी शामिल हुईं और उन्होंने शानदार प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में पहुंचे और सभी ने मिलकर इस खास मौके का आनंद लिया। इसके बाद पेरिस के ऐपल चैंप्स-एलिसीस में भी लोगों ने मिलकर इस मौके को खुशी के साथ बड़े उत्साह से मनाया।

बैंकॉक बैंकॉक और सिडनी में रचनात्मक कार्यक्रम बैंकॉक के ऐपल आइकॉन्सियम में भी खास कार्यक्रम हुआ, जहां यूजर्स के साथ बातचीत की गई और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया गया। इस दौरान लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए और काफी उत्साह देखने को मिला। कई प्रतिभागियों ने अपने काम और विचारों को भी वहां प्रस्तुत किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ऑपेरा हाउस पर कलाकारों द्वारा बनाए गए डिजाइन दिखाए गए, जो बेहद आकर्षक और अलग नजर आए और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते रहे।

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अन्य यूजर्स और क्रिएटर्स पर खास ध्यान इन सभी कार्यक्रमों से साफ है कि ऐपल अपने 50 साल पूरे होने पर सिर्फ बड़ी घोषणा नहीं कर रही है, बल्कि लोगों को साथ जोड़ने और उनके योगदान को सम्मान देने पर ध्यान दे रही है। कंपनी का फोकस यूजर्स और क्रिएटर्स पर लगातार बना हुआ है। यह जश्न दिखाता है कि ऐपल दुनियाभर में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है और आगे भी नए विचारों को बढ़ावा देती रहेगी।

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