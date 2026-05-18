ऐपल सिरी के साथ गूगल जेमिनी को जोड़ा जा रहा है

ऐपल सिरी में मिल सकती है चैट ऑटो-डिलीट की सुविधा, मिलेंगे और भी कई अपडेट

क्या है खबर?

ऐपल जून में होने वाले वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में ऐपल सिरी का नया वर्जन लॉन्च कर सकती है। इसमें गोपनीयता पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। नए वर्जन को लेकर कंपनी ने गूगल के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत सिरी को पावर देने के लिए जेमिनी AI मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। गोपनीयता के लिए इसमें ऑटो-डिलीट फीचर दिया जाएगा, जिससे आईफोन निर्माता ChatGPT जैसे AI चैटबॉट के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में उतरेगा।