भारत में ऐपल ने बढ़ाईं कई प्रोडक्ट्स की कीमतें

ऐपल ने भारत में बढ़ाईं मैकबुक और आईपैड की कीमतें, जानें नई दरें

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:56 pm Jun 25, 202607:56 pm

क्या है खबर?

ऐपल ने आज (25 जून) भारत समेत पूरी दुनिया में अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने मैकबुक, मैक डेस्कटॉप, आईपैड, ऐपल टीवी और होमपॉड जैसे कई डिवाइस महंगे कर दिए हैं। हालांकि, फिलहाल आईफोन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी का कहना है कि बढ़ती मेमोरी और स्टोरेज लागत के कारण यह फैसला लिया गया है। नई कीमतें तुरंत लागू कर दी गई हैं।