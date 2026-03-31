ऐपल ने वाइब्रेशन-कोडेड ऐप एनीथिंग' को ऐप स्टोर से हटा दिया है

ऐपल ने AI जनरेटेड ऐप्स पर की कार्रवाई, एनीथिंग को ऐप स्टोर से हटाया

क्या है खबर?

ऐपल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जनरेटेड वाइब्रेशन-कोडेड ऐप्स पर सख्ती बरतते हुए पिछले सप्ताह ऐप रिव्यू दिशा-निर्देशों के सेल्फ-कंटेनमेंट नियम का हवाला देते हुए एनीथिंग को ऐप स्टोर से हटा दिया। रिपोर्ट के अनुसार, इस ऐप को 26 मार्च को ऐप स्टोर से हटा दिया गया था, लेकिन टेक दिग्गज ने पिछले साल दिसंबर से ही इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स को ब्लॉक कर रहा था। इसके अलावा आईफोन निर्माता ने रिप्लाइट और वाइबकोडिंग के अपडेट को भी ब्लॉक कर रहा था।