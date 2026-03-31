ऐपल ने AI जनरेटेड ऐप्स पर की कार्रवाई, एनीथिंग को ऐप स्टोर से हटाया
क्या है खबर?
ऐपल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जनरेटेड वाइब्रेशन-कोडेड ऐप्स पर सख्ती बरतते हुए पिछले सप्ताह ऐप रिव्यू दिशा-निर्देशों के सेल्फ-कंटेनमेंट नियम का हवाला देते हुए एनीथिंग को ऐप स्टोर से हटा दिया। रिपोर्ट के अनुसार, इस ऐप को 26 मार्च को ऐप स्टोर से हटा दिया गया था, लेकिन टेक दिग्गज ने पिछले साल दिसंबर से ही इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स को ब्लॉक कर रहा था। इसके अलावा आईफोन निर्माता ने रिप्लाइट और वाइबकोडिंग के अपडेट को भी ब्लॉक कर रहा था।
कारण
इस कारण की गई कार्रवाई
द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप्स iOS के उस पुराने नियम का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके अनुसार कोई भी ऐप ऐसा कोड नहीं चला सकता, जो उसके या अन्य ऐप्स के काम करने के तरीके को बदल दे। 9to5Mac को दिए एक बयान में ऐपल ने कहा कि इन ऐप्स में समस्या वाइब कोडिंग की नहीं थी, बल्कि इन्होंने ऐप रिव्यू गाइडलाइंस और डेवलपर प्रोग्राम लाइसेंस के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया था।
समाधान
ऐप के अपडेट से भी संतुष्ट नहीं हुई ऐपल
इस महीने की शुरुआत में ऐपल द्वारा रिप्लाइट और वाइबकोड पर की गई प्रारंभिक कार्रवाई के बाद एनीथिंग के डेवलपर्स ने ऐप स्टोर के समीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए ऐप में एक अपडेट जारी किया। इससे यूजर अपने वाइब-कोडेड ऐप्स का प्रीव्यू एनिथिंग ऐप के बजाय वेब ब्राउजर में देख सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल ने इस प्रस्तावित समाधान को अस्वीकार कर दिया और ऐप को स्टोर से पूरी तरह हटा दिया।