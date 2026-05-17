भारत में सैटेलाइट कनेक्टिविटी शुरू करने को लेकर टेक कंपनियां चिंता जाहिर कर रही हैं

भारत में सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लेकर ऐपल और गूगल ने जताई चिंता

क्या है खबर?

भारत में डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ऐपल और गूगल ने अपने स्मार्टफोन के हार्डवेयर में बदलाव या पुन: प्रमाणीकरण की आवश्यकता पर चिंता जताई है। दिग्गज टेक कंपनियों ने इस बात पर जोर दिया है कि जैसे-जैसे इकोसिस्टम विकसित हो रहा है, मौजूदा जमीनी मोबाइल नेटवर्क की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि ये टिप्पणियां कुछ महीने पहले दूरसंचार विभाग (DoT) के साथ अनौपचारिक परामर्श के दौरान की गई थीं।