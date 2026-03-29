AMD हेलियोस GPU प्लेटफॉर्म को भारत समेत प्रमुख बाजारों में करेगी लॉन्च
क्या है खबर?
अग्रणी कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी AMD ने भारत सहित कई देशों में अपने अत्याधुनिक GPU-आधारित उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म हेलियोस को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। इसका लॉन्च दूसरी छमाही में होने की उम्मीद है। यह रणनीतिक कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग और वैश्विक तकनीकी दिग्गजों द्वारा प्रस्तावित डाटा सेंटर क्षमताओं के विस्तार के जवाब में उठाया गया है। AI के वैश्विक विकास के कारण ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) की मांग में भारी उछाल आया है।
क्षमता
जबरदस्त होगी प्लेटफॉर्म की क्षमता
AMD के डाटा सेंटर GPU उत्पाद विपणन के वरिष्ठ निदेशक महेश बालासुब्रमणियन ने PTI को बताया हेलियोस प्लेटफॉर्म में एक ही रैक में 72 परस्पर जुड़े MI455X (AMD GPU) एक्सेलेरेटर लगे हैं, जो प्रति रैक 2.9 एक्सफ्लॉप्स तक की FP4 कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि यह भारी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग क्षमता को संभाल सकता है, जो इसे AI एप्लिकेशंस के लिए आदर्श बनाता है। हेलियोस प्लेटफॉर्म, एनवीडिया के वेरा रुबिन POD से प्रतिस्पर्धा करेगा।
विकास
TCS के साथ की है साझेदारी
हाल ही में AMD ने भारत की राष्ट्रीय AI पहलों के समर्थन में हेलियोस प्लेटफॉर्म पर आधारित रैक-स्केल AI इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन को सह-विकसित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के साथ साझेदारी की है। इस रणनीतिक सहयोग के तहत दोनों कंपनियां 200 मेगावाट तक की क्षमता वाले AI-रेडी डाटा सेंटर का खाका पेश करेंगी। साथ ही भारत में डाटा सेंटर के निर्माण में तेजी लाने के लिए हाइपरस्केलर और AI कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगी।