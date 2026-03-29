AMD हेलियोस GPU प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी कर रही है

AMD हेलियोस GPU प्लेटफॉर्म को भारत समेत प्रमुख बाजारों में करेगी लॉन्च

क्या है खबर?

अग्रणी कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी AMD ने भारत सहित कई देशों में अपने अत्याधुनिक GPU-आधारित उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म हेलियोस को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। इसका लॉन्च दूसरी छमाही में होने की उम्मीद है। यह रणनीतिक कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग और वैश्विक तकनीकी दिग्गजों द्वारा प्रस्तावित डाटा सेंटर क्षमताओं के विस्तार के जवाब में उठाया गया है। AI के वैश्विक विकास के कारण ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) की मांग में भारी उछाल आया है।