व्यंजनों में मसालों की पहचान कैसे करें? इन AI टूल्स से लगाएं पता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने व्यंजनों में मसालों की पहचान करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है, जिससे अनुमान लगाने के बजाय सटीक पहचान संभव हो पाई है। AI टूल्स मसालों की तुरंत पहचान करने और सामग्रियों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में सहायता करते हैं। ये शौकिया रसोइयों को देखकर पहचान करने में मदद करते हैं और मिलावट की पहचान करके उपभोक्ताओं को मिलावटी पदार्थों से बचाते हैं। आइये जानते हैं ऐसे उपयोगी AI टूल्स कौनसे हैं।

#1 स्पाइस आइडेंटिफिकेशन क्लासिफायर निकेल का स्पाइस आइडेंटिफिकेशन क्लासिफायर सबसे बेहतरीन है, जो ऑलस्पाइस, अनीस, तुलसी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, तीखी लाल मिर्च और मिर्च सहित 45 लेबल वाले पूर्व-प्रशिक्षित इमेज मॉडल का उपयोग करता है। आप एक इमेज अपलोड करते हैं और AI कुछ ही सेकेंड में मसाले के प्रकार का अनुमान लगा लेता है। यह तकनीक रेस्तरां में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित कर सकती है और खाद्य निर्माताओं को लेबलिंग नियमों का पालन करने में मदद कर सकती है।

#2 हाइपरराइट का हर्ब एंड स्पाइस फाइंडर अगर, आप मसालों को देखकर पहचानने के बजाय उनकी विशेषताओं के आधार पर उनकी खोज कर रहे हैं तो हाइपरराइट का हर्ब एंड स्पाइस फाइंडर एक अच्छा विकल्प प्रदान करता है। यह AI-संचालित टूल यूजर्स को मनचाहे एलिमेंट्स जैसे कि शांत करने वाले या पाचन गुण या भूमध्यसागरीय या मध्य अमेरिका जैसे क्षेत्रों को दर्ज करके जड़ी-बूटियों और मसालों को खोजने में मदद करता है। यह विशेषताओं के मिलान के आधार पर क्रमबद्ध परिणाम प्रस्तुत करता है।

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#3 ChatGPT ChatGPT विजन क्षमता के आधार पर खाद्य विज्ञान विश्लेषण के अलावा मसालों की पहचान करने का तरीका प्रदान करता है। यह ऑन-डिमांड विश्वकोश की तरह काम करता है, जो आपके द्वारा देखी जा रही चीजों का वास्तविक समय में विश्लेषण करने में सक्षम है। टूल तकनीकी समस्या निवारण, सामग्री की पहचान और खाद्य विज्ञान की विस्तृत व्याख्या प्रदान करता है। व्यंजनों में मौजूद मसालों के बारे में जानने के साथ-साथ पाक कला के पीछे के विज्ञान को समझ सकते हैं।

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