वर्चुअल बुक क्लब में किताबों पर चर्चा करना होगा आसान, AI टूल्स की लें मदद
क्या है खबर?
वर्चुअल बुक क्लब आज-कल पाठकों के लिए एक नया तरीका बन गए हैं, जिससे वे कहीं से भी जुड़कर किताबों पर चर्चा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल इन क्लबों को अगले स्तर पर ले जाते हैं, क्योंकि ये आयोजन को आसान बनाते हैं, दिलचस्प कंटेंट बनाते हैं और सदस्यों की भागीदारी बढ़ाते हैं। आइये जानते हैं कि ऐसे टूल, जिनकी मदद से बुक क्लब की बैठकें सहज और इंटरैक्टिव बना सकते हैं।
#1
रीडफीड: बुक क्लब के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म
रीडफीड ऑनलाइन बुक क्लब के लिए बनाया गया है। इसमें AI से जनरेट किए गए चर्चा के सवाल होते हैं, जिन्हें किसी भी किताब के थीम, किरदार और अध्यायों के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। इससे न सिर्फ क्लब चलाने वालों का समय बचता है, बल्कि सदस्यों के बीच गंभीर और गहरी बातचीत होती है। इसके अलावा, भविष्य में पढ़ी जाने वाली किताबों पर वोट करने और कहानी का खुलासा होने से बचाने वाले कंट्रोल होते हैं।
#2
माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट: बहुमुखी वर्चुअल असिस्टेंट
माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट वर्चुअल बुक क्लबों के लिए एक बहुमुखी वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम करता है। यह कहानी के मोड या किरदारों के डेवलपमेंट पर चर्चा के लिए व्यक्तिगत सवाल तैयार करता है। साथ ही, माइक्रोसॉफ्ट टीमज कॉल पर मीटिंग एजेंडा, रिमाइंडर और रियल-टाइम नोट्स जैसे जरूरी कामकाज का भी ध्यान रखता है। आप इससे यह भी कह सकते हैं कि यह झिझकने वाले सदस्यों के लिए आइस-ब्रेकर भेजे और मीटिंग के शेड्यूल के साथ ईमेल इनविटेशन भी भेजे।
#3
टास्केड का AI बुक क्लब डिस्कशन गाइड जनरेटर
टास्केड का AI बुक क्लब डिस्कशन गाइड जनरेटर ऐसे व्यक्तिगत सवाल बनाता है, जो अलग-अलग शैली की किताबों में किरदारों के विकास और थीम पर केंद्रित होते हैं। ये गाइड क्लब के सदस्यों के बीच आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। इन्हें मीटिंग शुरू होने से पहले ईमेल, स्लैक या टीमज जैसे चैट ऐप के जरिए बांटा जा सकता है। यह सदस्यों को एक व्यवस्थित ढांचा देता है, जिससे वे अपने विचारों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।
#4
व्यापक रचनात्मकता के लिए सामान्य AI टूल
सामान्य AI टूल जैसे कि कोपायलट, किताब की कहानी से जुड़ी लिखने की गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं। ये गतिविधियां बुक क्लबों को पारंपरिक चर्चाओं के अलावा, पढ़ने को इंटरैक्टिव एक्सरसाइज के साथ जोड़ने और सदस्यों को रचनात्मक तरीकों से जोड़ने में मदद कर सकती हैं। इन टूल का इस्तेमाल करके, क्लब सदस्यों को अलग-अलग दृष्टिकोण और व्याख्याओं को खोजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे क्लब का पूरा अनुभव सभी सदस्यों के लिए समृद्ध बनता है।