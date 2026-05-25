पत्रकारों का काम आसान और तेज बना रहे हैं ये AI टूल्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब पत्रकारिता के काम को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना रहा है। आज कई न्यूजरूम में AI टूल्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। इनकी मदद से इंटरव्यू लिखना, बड़ी जानकारी समझना, नोट्स संभालना और खबर तैयार करना आसान हो गया है। इससे पत्रकारों को ज्यादा समय रिपोर्टिंग और लोगों से बातचीत पर देने का मौका मिल रहा है। नई तकनीक अब खबरों के काम का अहम हिस्सा बनती जा रही है।

#1 रिकॉर्डिंग को टेक्स्ट में बदलना हुआ आसान ऑटर और ट्रिंट जैसे AI टूल रिकॉर्ड की गई बातचीत को कुछ ही समय में टेक्स्ट में बदल देते हैं। पहले यह काम हाथ से करने में काफी समय लगता था। अब इंटरव्यू रिकॉर्ड होते ही उसका लिखित रूप जल्दी मिल जाता है। इससे रिपोर्टर तुरंत जरूरी बातें पढ़ सकते हैं और खबर तैयार करने में तेजी ला सकते हैं। इससे समय बचता है और रिपोर्टिंग का काम पहले से ज्यादा आसान हो जाता है।

#2 दस्तावेजों की जांच करना हुआ बेहतर NotebookLM पत्रकारों के लिए डिजिटल रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम करता है। इसमें रिपोर्टर अपने दस्तावेज और नोट्स अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यह उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जरूरी जानकारी और आसान सार दिखाता है। इससे बड़े दस्तावेजों को समझने में कम समय लगता है। कई अलग-अलग सोर्स को एक साथ देखने में भी मदद मिलती है। इससे खबर की सही जानकारी जुटाने और रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने में आसानी होती है।

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#3 खबर की रूपरेखा बनाना हुआ आसान ChatGPT और क्लॉड जैसे AI टूल कठिन जानकारी को आसान भाषा में समझाने में मदद करते हैं। पत्रकार इनकी मदद से खबर की शुरुआती रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। बड़े डाटा या कई जानकारी वाले विषयों में यह खास मददगार साबित होते हैं। इससे जरूरी बातें जल्दी सामने आ जाती हैं। रिपोर्टर फिर उन्हें अपने तरीके से बेहतर बनाकर खबर तैयार कर सकते हैं और काम की रफ्तार भी बनी रहती है।

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