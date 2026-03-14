ईमेल इनबॉक्स संभालने में AI कैसे कर सकता है मदद? यहां समझिए

कई ईमेल इनबॉक्स को संभालना थका देने वाला काम होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल इस काम को बहुत आसान कर देते हैं। ये टूल खुद ईमेल छांटते हैं, खास बातों का सार बताते हैं, जवाब तैयार करते हैं और कामों को अहमियत देते हैं। चाहे आपके पास जीमेल हो या आउटलुक, ये हर जगह काम आते हैं। आइये जानते हैं आप AI की मदद से ईमेल इनबॉक्स को कैसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।

#1 इनबॉक्स को अपने आप जमाना सेनबॉक्स जैसे AI टूल आपका इनबॉक्स जमाते हैं। ये कम जरूरी ईमेल को खुद ही खास फोल्डर में डाल देते हैं। ऐसे मैसेज जिन्हें तुरंत नहीं देखने होते वे सेनलेटर में जाते हैं और न्यूजलेटर को सेनन्यूज में रख देते हैं। ये तरीका आपके सभी जुड़े अकाउंट पर काम करता है ताकि, आपका मेन इनबॉक्स साफ-सुथरा रहे। शॉर्टवेव एक जैसे ईमेल को एक साथ जोड़ता है और लंबी बातचीत का सार बताता है, ताकि आप जल्दी से सब समझ सकें।

#2 AI से ईमेल लिखना और जवाब देना AI ईमेल लिखता है और उनका जवाब देने में भी काम आता है। ये आपकी भाषा शैली में ही लिखता है। सुपरह्यूमन खुद ही जवाब तैयार कर देता है। ये जरूरी कामों को सूची में बदल देता है। ईमेल और कैलेंडर के हिसाब से रोज की अहम बातों का छोटा-सा ब्यौरा देता है। मेलमेस्ट्रो सीधे ऐप में ईमेल लिखता है, जिसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से अंदाज़ और लंबाई बदल सकते हैं।

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#3 एक जगह से सब काम संभालना कई इनबॉक्स के कामों को एक साथ संभालना मुमकिन है। अल्फ्रेड जैसे कई अच्छे टूल ऐसा कर पाते हैं। ये ईमेल, कैलेंडर और आपके सभी कामों को एक ही जगह संभालते हैं। स्पार्क मेल, जीमेल, आउटलुक और आईक्लाउड जैसे कई प्लेटफॉर्म पर मैसेज को पहले दिखाता है। साथ ही, ये ईमेल लिखने की सुविधा भी देता है। कैनरी मेल का कोपायलट ईमेल की बातचीत का सार बताता है और एक साथ ढेर सारे ईमेल को डिलीट भी कर देता है।

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