क्लासरूम में बनाना है बेहतर पढ़ाई का माहौल, AI की मदद से करें बैठने की व्यवस्था 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्लासरूम में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को काफी बेहतर बना रहा है, जिससे ये और ज्यादा असरदार और बच्चों के लिए अनुकूल हो रही है। टूल की मदद से, शिक्षक-छात्रों की जानकारी, उनकी पसंद और क्लासरूम की जरूरतों के हिसाब से अच्छी बैठने की व्यवस्था तय कर सकते हैं। आइये जानते हैं ऐसे AI टूल, जो बार-बार बदलाव करने में बर्बाद होने वाला समय बचता है, जिससे शिक्षक पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं।

#1 सीटिंग चार्ट मेकर: छात्रों की लिस्ट को प्लान में बदलना सीटिंग चार्ट मेकर एक ऐसा AI टूल है, जो छात्रों की लिस्ट को उनकी जरूरत के हिसाब से बदलने वाली बैठने की योजनाओं में बदल देता है। इसमें ग्रुप या ग्रिड लेआउट के लिए पहले से बने डिजाइन मिलते हैं। यह छात्रों की जगह को झटपट बदलने, उनके व्यवहार के हिसाब से ठीक करने या नए आए छात्रों के लिए व्यवस्था करने में काम आता है। 2,000 से भी ज्यादा शिक्षक इसका इस्तेमाल करते हैं।

#2 सीटिंग प्लान AI: खासियतों के आधार पर व्यवस्था करना क्लेवर का सीटिंग प्लान AI का इस्तेमाल करके छात्रों की खासियतों या उनकी पसंद के हिसाब से उनकी बैठने की जगह तय करता है। यह टूल ड्रैग-एंड-ड्रॉप की मदद से छोटे-मोटे बदलाव करने की सुविधा भी देता है, जिससे छात्र की जरूरत को ध्यान में रखकर सही नतीजे मिल सकें। टूल हर छात्र की अपनी खासियतों और पसंद पर ध्यान देकर एक ऐसा माहौल बनाने में आसानी करता है, जो पढ़ाई और साथ मिलकर काम करने के लिए अच्छा हो।

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#3 क्लासरूम सीटिंग चार्ट क्रिएटर: क्लास के आकार के हिसाब से व्यवस्था करना हाइपरस्पेस का AI क्लासरूम सीटिंग चार्ट क्रिएटर क्लास के आकार के हिसाब से बैठने के चार्ट बनाता है। इसमें शिक्षकों की राय और छात्रों की जरूरतों के आधार पर सीटें तय की जाती हैं। यह क्लासरूम को अच्छे से चलाने के लिए आंकड़े और जानकारी देता है। इन चार्ट्स को प्रिंट किया जा सकता है। इस तरह, शिक्षकों के पास एक ऐसी जानकारी होती है, जिसे वे आसानी से छात्रों या दूसरे स्टाफ सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं।

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