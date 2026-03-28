डिजिटल भटकावों से निपटने में बड़े काम आते हैं AI के स्मार्ट उपाय

आज की इस तेजी से जुडी दुनिया में लगातार आने वाले नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉल करना जैसे डिजिटल भटकाव हमारे ध्यान को भंग कर सकते हैं। इससे हमारी काम करने की क्षमता 31 फीसदी तक कम हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल हमारी आदतों को समझकर और खुद ही कुछ सीमाएं तय करके हमें स्मार्ट समाधान देते हैं। आइये जानते हैं ऐसे AI टूल्स, जो आपको डिजिटल भटकाव से बचा सकते हैं।

#1 स्क्रीन टाइम ब्लॉकर का इस्तेमाल AI-आधारित स्क्रीन टाइम ब्लॉकर आपको डिजिटल भटकावों से दूर रख सकते हैं। बीडन का फोकस शील्ड जैसे टूल आपके काम करने के पैटर्न को समझते हैं। जब आप अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान लगा रहे होते हैं तो वे ऐप्स को अपने आप ब्लॉक कर देते हैं। यी बिना मैनुअल सेटिंग के ही आपको रुकावट से बचाता है। आप इसे स्क्रॉलकुराई के गेमिफाइड सेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो धीरे-धीरे ऐप इस्तेमाल करने की सीमाएं तय करता है।

#2 स्मार्ट शेड्यूलिंग का लाभ उठाएं स्मार्ट शेड्यूलिंग से आप अपने गहरे काम के लिए तय किए गए समय को बचा सकते हैं। यह आपके कैलेंडर के साथ इस तरह जुड़ जाता है कि आपकी डेडलाइन और एनर्जी लेवल के हिसाब से कामों के लिए समय आरक्षित कर लेता है। अगर, कोई अचानक काम आ जाए तो रीक्लेम डॉट AI शेड्यूल को बदल देता है, वहीं मोशन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले समय में जरूरी कामों को पहले रखता है।

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#3 आदतों को मैनेज करें AI पर्सनल असिस्टेंट आपकी पिछली गतिविधियों को देखकर आपकी आदतों को मैनेज करते हैं। वे आपकी थकान को पहचानते हैं और आपको आराम करने या शेड्यूल में बदलाव करने का सुझाव देते हैं। क्लिकअप ब्रेन यह फीचर देता है, जबकि टास्कडे AI ऐसे टास्क लिस्ट बनाता है, जो कॉन्टेक्स्ट-अवेयर होते हैं। इससे आपकी थकान भी कम होती है। ये टूल आपके किसी ऐप के ज्यादा इस्तेमाल पर सभी डिवाइस पर आपको पहले से ही अलर्ट भेजते हैं।

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