4-5 साल में इंसानों से आगे निकल सकता है AI

एलन मस्क का बड़ा दावा, 4-5 साल में इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है AI

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:57 pm Jun 22, 202602:57 pm

क्या है खबर?

टेस्ला और xAI के प्रमुख एलन मस्क का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अगले 4-5 साल में इंसानों की कुल बौद्धिक क्षमता से भी आगे निकल सकता है। उन्होंने यह बात उद्यमी पीटर डायमंडिस की एक पोस्ट के जवाब में कही। डायमंडिस ने कहा था कि भविष्य की खुशहाली बेहतर तकनीक, अधिक कंप्यूटिंग क्षमता और ज्यादा लोगों तक संसाधनों की पहुंच पर निर्भर करेगी। इसी चर्चा के दौरान मस्क ने AI को अगली बड़ी तकनीकी छलांग बताया।