LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / AI ऐप आर्किटेक्चरल डिजाइन में ला रहे हैं बड़ा बदलाव, कैसे काम बनाते हैं आसान? 
AI ऐप आर्किटेक्चरल डिजाइन में ला रहे हैं बड़ा बदलाव, कैसे काम बनाते हैं आसान? 
आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाने में AI टूल्स मददगार साबित हो सकते हैं

AI ऐप आर्किटेक्चरल डिजाइन में ला रहे हैं बड़ा बदलाव, कैसे काम बनाते हैं आसान? 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 25, 2026
02:49 pm
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आजकल आर्किटेक्चर को पूरी तरह से बदल रहा है। यह काम करने के तरीकों को आसान बनाता है, रचनात्मकता को बढ़ाता है और किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर खत्म होने तक बेहतर बनाता है। आर्किटेक्ट AI टूल्स की मदद से आसानी से नए डिजाइन विकल्प बना पा रहे हैं। मिनटों में ऐसी तस्वीरें तैयार कर सकते हैं, जो एकदम असली लगती हैं। आइये जानते हैं AI टूल्स आर्किटेक्चर काम को कैसे आसान बनाते हैं।

#1

शुरुआती दौर में कॉन्सेप्ट तैयार करना

आर्किस्टार जैसे AI टूल आर्किटेक्ट्स को सही जगह ढूंढने में सहायता करते हैं। ये टूल ऊबड़-खाबड़ जमीनों के लिए भी सैकड़ों कॉन्सेप्ट डिजाइन तैयार कर देते हैं। आर्क डिजाइन AI टूल जगह के सही इस्तेमाल और ऊर्जा बचाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन स्केमैटिक फ्लोर प्लान बनाता है। पहले जहां डिजाइन के कुछ ही विकल्प मिलते थे, इन प्लेटफॉर्म्स के आने से दर्जनों विकल्प मिल जाते हैं। इससे ज्यादा सोच-समझकर फैसले लिए जा सकते हैं।

#2

बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग (BIM)

बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग (BIM) में AI 3-डाइमेंशनल (3D) मॉडल बनाने और सिमुलेशन करने के काम को ऑटोमैटिक कर देता है। आर्चिकाड AI विजुअलाइजर जैसे टूल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर के अंदर ही शुरुआती दौर के 3D विजुअलाइजेशन बना देते हैं। रेंडर बनाने के लिए, आर्चफाइन AI कुछ ही सेकेंड में स्केच या बेसिक मॉडल को डिटेल्ड अंदरूनी और बाहरी डिजाइनों में बदल देता है। इससे महंगे हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है।

Advertisement

#3

आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में सुधार

आर्किटेक्चरल विजुअलाइज़ेशन को AI से बहुत फायदा मिला है। रेयॉन, मिडजर्नी और D5 रेंडर जैसे टूल बहुत कम समय में ही अच्छी क्वालिटी के कॉन्सेप्ट तैयार कर देते हैं। स्नैपट्रूड और फिंच 3D स्केमैटिक डिजाइन और मॉडलिंग में मदद करते हैं, जबकि नए एजेंटिक AI सिस्टम कई चरणों वाले कामों को ऑटोमैटिक कर देते हैं। इन सभी तरक्कियों से विज़ुअलाइजेशन का काम तेजी से होता है और गुणवत्ता पर भी कोई असर नहीं पड़ता।

Advertisement

#4

कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और विश्लेषण

डिजाइन के अलावा, AI कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग, ऊर्जा का विश्लेषण और नियमों की जांच में भी सहायता करता है। जेंसलर के 2026 डिजाइन फोरकास्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि AI शहरों को मज़बूत बनाने के लिए एक रचनात्मक पार्टनर का काम करता है। सर्वे बताते हैं कि 11 फीसदी फर्में अब AI को अपने काम में शामिल कर रही हैं और हर साल इसमें 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है।

Advertisement