AI की मदद से बिखरा और गंदा नहीं रहेगा घर, ये टूल कर सकते हैं मदद

घर की सफाई करना या उसे व्यवस्थित रखना कई बार बहुत मुश्किल लगने लगता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की मदद से यह काम अब काफी आसान हो गया है। ये टूल्स आपकी रहने जगह का अच्छे से विश्लेषण करते हैं, बेहतर लेआउट सुझाते हैं और चीजों को व्यवस्थित करने से जुड़े कई कामों को खुद ही पूरा कर देते हैं। आइये जानते हैं ऐसे टूल्स, जो आपके घर की सफाई में मदद कर सकते हैं।

#1 इंस्टेंटडेको AI के साथ विजुअल डिक्लटरिंग सबसे पहले इंस्टेंटडेको AI का इस्तेमाल करके विजुअल डिक्लटरिंग की शुरुआत करें। अपने बिखरे हुए कमरे की एक तस्वीर इस टूल में अपलोड करें। यह टूल कुछ ही सेकेंड में फालतू चीजों को पहचान कर हटा देता है। अगर, फिर भी कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं, जिन्हें आप हटाना चाहते हैं तो इसके इन-बिल्ट इरेजर टूल का इस्तेमाल करके आप अपने कमरे को पूरी तरह साफ-सुथरा लुक दे सकते हैं।

#2 स्पाक्ली AI के साथ लेआउट को बेहतर बनाएं स्पाक्ली AI का इस्तेमाल करके आप अपने कमरे के लेआउट को नए सिरे से डिजाइन और बेहतर बना सकते हैं। यह टूल आपको अपने कमरे की तस्वीरें या कोलाज अपलोड करने की सुविधा देता है। इसके बाद, यह 90,000 से ज्यादा असली ब्रांड के प्रोडक्ट्स के आधार पर आपके लिए कस्टमाइज्ड डिजाइन विकल्प तैयार करता है। टूल अलग-अलग जगहों के लिए स्टोरेज जोन भी सुझाता है और आपके कमरे के साइज के हिसाब से सबसे अच्छा वर्कफ्लो दिखाता है।

Advertisement

#3 रीइमेजिन होम के साथ जगहों को बेहतर बनाएं रीइमेजिन होम के साथ आप लेआउट ऑप्टिमाइजेशन को एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। अपने बिखरे हुए पैनट्री या होम ऑफिस जैसी जगहों की तस्वीरें अपलोड करें। इससे आपको ऐसे प्रैक्टिकल स्टोरेज सॉल्यूशन और स्टाइल ट्रांसफर मिलेंगे, जो जगह के फ्लो और एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाते हैं। यह टूल आपकी मौजूदा जगहों को बेहतर फंक्शनैलिटी के लिए फिर से डिजाइन करता है और आपको बताता है कि चीजों को कैसे बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जाए।

Advertisement