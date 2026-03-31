ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाए गए हैं

फेसबुक, स्नैपचैट समेत 5 प्लेटफॉर्म नहीं कर रहे नियमों का पालन; कार्रवाई की तैयारी

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी संस्था फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिक-टॉक और यूट्यूब के खिलाफ अदालत में जाने पर विचार कर रही है। उसका आरोप है कि ये कंपनियां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने प्लेटफाॅर्म्स से दूर रखने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत तय कर सकती हैं कि 10 दिसंबर, 2025 को लागू हुए कानूनों के तहत प्लेटफाॅर्म्स से क्या कदम उठाने की उम्मीद की जा सकती है।