पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करें ये 5 AI टूल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने अब पर्सनल फाइनेंस को एक नया रूप दे दिया है। इनसे बजट बनाना, खर्चों पर नजर रखना और आपकी जरूरतों के हिसाब से सलाह पाना आसान हो गया है। ये टूल रोजमर्रा के ऐप्स के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं, जिससे ऑनलाइन पैसे संभालना और भी आसान और असरदार बन जाता है। यहां 5 ऐसे टूल बताए गए हैं, जो आपके पैसों के लेन-देन को बेहतर तरीके से संभालने में आपकी मदद कर सकते हैं।

#1 व्हिस्ल: फटाफट मिलेगा वित्तीय मार्गदर्शन व्हिस्ल AI आधारित एक बेहतरीन फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो आपको पहले से ही जरूरी सलाह देता है। यह आपके अकाउंट्स पर लगातार नजर रखता है, गलत खर्चों को होने से पहले ही पहचान लेता है और आपकी आदतों और लक्ष्यों के हिसाब से बातचीत के अंदाज में आपको सलाह देता है। यह टूल उनके लिए एकदम सही है, जो बिना मेहनत किए अपनी वित्तीय आदतें सुधारना चाहते हैं और बिना किसी परेशानी के सोच-समझकर फैसले लेने में मदद करता है।

#2 क्लिओ: चैटिंग करने वाला दोस्त क्लिओ एक AI चैटबॉट के तौर पर अपनी पहचान बनाता है, जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान है। यह आपकी खर्च करने की आदतों को समझने के लिए नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है। यह बजट की जांच या पैसे बचाने के तरीकों जैसे सवालों पर मजाकिया, लेकिन बहुत काम की बातें बताता है। अपने आप पैसे बचाने की सुविधा और ज्यादा ब्याज वाले अकाउंट्स के साथ किसी समझदार वित्तीय दोस्त के जैसे बात करने जैसा लगता है।

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#3 ओरिजिन: पैसे का पूरा हिसाब-किताब ओरिजिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो एक सलाहकार की तरह काम करता है। यह आपके सभी अकाउंट्स, लेन-देन, निवेश और भविष्य के अनुमानों पर AI की मदद से पूरी जानकारी देता है। यह आपके खर्च, निवेश और प्लानिंग पर लगातार मार्गदर्शन देता है और समय पर अलर्ट भेजकर गणितीय सटीकता को पक्का करता है। इसकी यह पूरी जानकारी देने वाली खासियत उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जो अपने पूरे पैसे की स्थिति को गहराई से समझना चाहते हैं।

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#4 ChatGPT: फाइनेंशियल बातें समझाने में उपयोगी ChatGPT मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने में मदद करता है। यह फाइनेंस के बारे में जानने या अपनी पसंद के प्रॉम्प्ट्स की मदद से निजी बजट बनाने के लिए बिल्कुल सही है। इसका व्यापक सिस्टम वेब प्लेटफॉर्म के साथ-साथ iOS और एंड्रॉयड डिवाइस पर भी आसानी से काम करता है, जिससे यह वहां भी मौजूद रहता है, जहां ऑनलाइन फाइनेंस से जुड़ी तुरंत मदद की जरूरत होती है।