पैसों की नहीं होगी तंगी, वित्तीय योजना बनाने में उपयोगी हैं ये 5 AI टूल्स

वित्तीय योजना बनाना अक्सर बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से यह काम आसान हो गया है। अब अपने पैसों को ठीक से मैनेज करना और भविष्य की योजना करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। चाहे बजट बनाना हो, निवेश करना हो, या अपने लंबे समय के लक्ष्यों का अनुमान लगाना हो यहां 5 AI टूल्स बताए गए हैं, जो आपकी वित्तीय योजना को बहुत आसान बना सकते हैं।

#1 सीखने और सोचने के लिए ChatGPT ChatGPT आपकी पैसों की प्लानिंग से जुड़ी हर जरूरत के लिए एक कमाल का AI असिस्टेंट है। यह मुश्किल वित्तीय बातों को आसान भाषा में समझा देता है। अपने लक्ष्यों पर विचार करने, निवेश के तरीके सीखने या पैसों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल आपकी पिछली बातचीत को याद रखता है, जिससे समय के साथ यह आपको और अच्छी सलाह दे पाता है। यह नए लोगों को लिए बढ़िया है।

#2 बजट ट्रैक करने और लक्ष्य तय करने के लिए मोनार्क मनी मोनार्क मनी एक ऐसा बजट बनाने वाला प्लेटफॉर्म है, जो AI और आसान डिजाइन को मिलकर आपको आपके खर्चों और बचत की साफ तस्वीर दिखाता है। इसकी AI खासियतें आपके लेन-देन को अलग-अलग कैटेगरी में बांटती हैं, खर्च करने के पैटर्न को पहचानती हैं और एक सही बजट बनाने में मदद करती हैं। इस प्लेटफॉर्म में लक्ष्य ट्रैक करने और बचत प्लान करने वाले टूल भी हैं, जिससे वित्तीय लक्ष्यों की तरफ अपनी तरक्की को आसानी से देख पाते हैं।

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#3 निवेश को मैनेज करने के लिए बेटरमेंट अगर, आपकी वित्तीय योजना लंबे समय के लिए पैसा बनाने और निवेश की रणनीति पर टिकी है तो बेटरमेंट आपको AI से चलने वाला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देता है। यह रोबो-एडवाइजर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके आपके लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से आपके निवेश को अपने आप मैनेज करता है। इसमें रिटर्न बढ़ाने के लिए टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग, रिटायरमेंट की प्लानिंग के टूल और लक्ष्य-आधारित निवेश की रणनीतियां जैसी खासियतें भी मिलती हैं।

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#4 बोल्डिन: अलग-अलग हालात की प्लानिंग बोल्डिन एडवांस सिनेरियो मॉडलिंग का इस्तेमाल करके वित्तीय प्लानिंग में खास है। यह टूल आपको यह जानने में मदद करता है कि आपके अलग-अलग फैसले लंबे समय के वित्तीय नतीजों पर कैसा असर डाल सकते हैं। चाहे रिटायरमेंट की उम्र हो, खर्च में बदलाव हो या बाजार के अनुमानों को बदलना के आधार पर जानकारी देता है। इस प्लेटफॉर्म में रिटायरमेंट मॉडलिंग टूल, आमदनी और खर्च का अनुमान लगाने की सुविधा और लक्ष्य ट्रैक करने वाले सिस्टम जैसी खासियतें हैं।