कम मेहनत में मिलेंगे फोटो एडिटिंग के बेहतर नतीजे, उपयोगी हैं ये 5 AI टूल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फोटो एडिटर्स तस्वीरों को बेहतर बनाने के तरीके को बिल्कुल नया रूप दे रहे हैं। ये टूल हमारा काफी समय बचाते हैं और गुणवत्ता भी बहुत अच्छी कर देते हैं। इन टूल्स का काम भी अलग-अलग है, जैसे- पोर्ट्रेट को ठीक करना, धुंधलापन हटाना और फटाफट वेब पर एडिटिंग करना। आइये जानते हैं ऐसे 5 AI टूल, जो एडिटिंग सीखने वालों से लेकर प्रोफेशनल को कम मेहनत में भी शानदार नतीजे दे सकते हैं।

#1 ल्यूमिनेर नियो: एडिटिंग को आसान बनाना ल्यूमिनेर नियो उन फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो बिना मुश्किल प्रक्रिया से गुजरे बेहतरीन नतीजे चाहते हैं। इस टूल में AI एन्हांस, स्काई AI, स्किन AI, फेस AI, ऑब्जेक्ट हटाने और रोशनी ठीक करने जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह खासकर पोर्ट्रेट्स को बेहतर बनाने और फीके आसमान को ठीक करने में काम आता है। इसका इंटरफेस इतना आसान है कि इसे शौकिया और प्रोफेशनल लोग जल्दी से फोटो बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 टोपॉज फोटो AI: तस्वीरों को शार्प और नॉइज-फ्री बनाने में बेहतरीन टोपॉज फोटो AI धुंधली तस्वीरों को शार्प करने और नॉइज कम करने का काम करता है। साथ ही यह तस्वीरों को अपस्केल भी कर देता है। यह उन तस्वीरों को सुधारने के लिए एक बेहतरीन टूल है, जिनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है या फिर जिन्हें प्रिंट करने के लिए तैयार करना हो। यह कई दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर के मुकाबले साफ और ज्यादा डिटेल वाले नतीजे देता है। टूल्स तस्वीरों की सफाई और डिटेल्स को अच्छा बना देता है।

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#3 लेट्सएनहांस: तस्वीरों को असली जैसा अपस्केल करना लेट्सएनहांस का मुख्य काम तस्वीरों के रेजोल्यूशन को बढ़ाना है, वो भी बिना उनकी असली बनावट और डिटेल्स को खराब किए। यह पुरानी तस्वीरों, प्रोडक्ट की फोटोज, वेब ग्राफिक्स और प्रिंट के लिए तैयार फाइल्स को बेहतर बनाने में खूब काम आता है। इसके नए मॉडल तस्वीरों को अपस्केल करते हैं। इस वजह से यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन जरिया है, जो बिना किसी खास मेहनत के डिजिटल और प्रिंट की तस्वीरों की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं।

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#4 पिक्सलर: चलते-फिरते तुरंत एडिटिंग पिक्सलर एक ऐसा ब्राउजर-आधारित विकल्प देता है, जो फटाफट एडिटिंग और रोजमर्रा की तस्वीरों को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम का है। इसमें ऑनलाइन ही AI-आधारित बैकग्राउंड हटाने और ऑब्जेक्ट हटाने की सुविधा है, जिससे यह सोशल मीडिया ग्राफिक्स या ब्लॉग पोस्ट को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। यह भारी-भरकम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की झंझट से बचाता है और उन लोगों के लिए सुलभ बनाता है, जिन्हें कम परेशानी में अच्छी एडिटिंग क्षमताएं चाहिए।